Młody lis włożył głowę do porzuconego słoika w lesie w powiecie nowosolskim. Wydawało się, że nie oddycha. Po wszystkim "podziękował"

Wyrzucony słoik do lasu mógł być przyczyną śmierci młodego lisa. Uwięzione zwierzę zobaczyła Julia Bereś w lesie niedaleko Miłakowa w gm. Nowe Miasteczko i Wierzbnicy w gm. Bytom Odrzańskim. To kolejny przypadek ratowania lisa w powiecie nowosolskim w tym miesiącu. Zwierzęta wpadły w pułapki zastawione przez ludzi.

Do studzienki kanalizacyjnej wpadł lis. Uratowała go nowosolanka

– Zauważyłam tego malucha, który się nie ruszał, tylko powoli oddychał. Próbowałam zdjąć słoik sama, ale jedyne co udało mi się, to poluzować przestrzeń między jego szyją, a słoikiem - wyjaśnia. - Dzięki temu dostał trochę tlenu. Zadzwoniłam po brata i mamę, przyjechali od razu w rękawicach. Zdjęcie słoika z głowy lisa zajęło może 30 sekund, ale tych emocji nie zapomnę.

Śmieci w lesie. Coraz większy problem

Przypadki wyrzucania do lasu śmieci i opon zdarzają się znów coraz częściej. - Wszystko ludzie wyrzucają do lasu, od śmieci wielkogabarytowych po komunalne. Było trochę lepiej, teraz znowu to samo. Nie dajemy z tym rady. Walczymy oczywiście, ale to studnia bez dna – mówił Gazecie Lubuskiej Maciej Taborski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok.

Uczestnicy naszej internetowej sondy, w której pytanie brzmiało, czy "kary za wyrzucanie śmieci do lasu powinny być wysokie", zdecydowanie opowiedzieli się za ich podwyższeniem. 96,51 procenta osób zaznaczyło odpowiedź: "Tak. 500 zł to za mało".