Młoda listonoszka z powiatu wschowskiego apeluje do mieszkańców, niech uprzedzają, że są chorzy lub podejrzewają, że tak jest

Sprawy urzędowe załatwiamy telefonicznie i elektronicznie

Przed wyjściem do urzędu zadzwoń do wydziału, do którego chcesz się wybrać. Urzędnicy przekonują, że sprawy można też załatwiać bez osobistej wizyty w urzędzie. Wszystko po to, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.