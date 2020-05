MKP Arka Nowa Sól zacznie sezon w IV lidze. - Oczywiście cieszę się, ale czuję niedosyt - przyznaje prezes klubu Jacek Kaźmierczak

- Z utęsknieniem czekałem na tę drugą rundę. Jestem pewien w stu procentach, że ta przewaga po pierwszej rundzie, by się nie zmniejszyła, a co więcej, zwiększyłaby się. Czuję niedosyt, że nie dograliśmy do końca - mówi prezes klubu Jacek Kaźmierczak.

W czwartek po południu, 7 maja Lubuski Związek Piłki Nożnej przekazał komunikat PZPN w sprawie zakończenia sezonu. "Zgodnie z decyzją prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej podjętą 7 maja br., rozgrywki seniorskie w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych oraz rozgrywki młodzieżowe prowadzone przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych zostały odwołane" - czytamy w komunikacie. Awans MKP Arka Nowa Sól do IV ligi – Spodziewaliśmy się takiej decyzji PZPN, po tym co dzieje się z koronawirusem, ale trenowaliśmy dalej indywidualnie. Przez aplikację sprawdzaliśmy zawodników. Teraz wznowiliśmy treningi. Byliśmy przygotowani, żeby rozpocząć drugą rundę – wyjaśnia Jacek Kaźmierczak, prezes MKP Arka Nowa Sól. Osobiście byłem na wszystkich sparingach. Widziałem olbrzymi postęp. Z utęsknieniem czekałem na tę drugą rundę. Prezes przyznaje, że wcześniej zespół był psychicznie troszeczkę zdołowany, ale trenerowi udało się napełnić głowy chłopaków nową energią. Szło coraz lepiej. – Osobiście byłem na wszystkich sparingach. Widziałem olbrzymi postęp. Z utęsknieniem czekałem na tę drugą rundę. Jestem pewny w stu procentach, że ta przewaga po pierwszej rundzie, by się nie zmniejszyła, zwiększyłaby się. Czuję niedosyt, że nie dograliśmy do końca – podkreśla prezes Kaźmierczak.

Szef klubu zaznacza, że jest zadowolony z awansu, bo takie było założenie, ale nie chciał, aby to się stało w taki sposób. Trwa głosowanie... Czy to dobrze, że z niższych lig nikt nie spadł, a najlepsi awansowali? Skoro są awanse, to powinny być też spadki To złe rozwiązanie, powinno się anulować sezon Tak, to sprawiedliwe rozwiązanie Młodzi piłkarze Arki zaczynają treningi Od poniedziałku, 11 maja w klubie ruszają treningi dzieci i młodzieży. Konieczne będzie zachowanie wszelkich standardów bezpieczeństwa. Obowiązywały będą wytyczne dotyczące odległości między uczestnikami zajęć i dezynfekcji sprzętu. Jako pierwszy z klubów w Lubuskiem powiadomiliśmy rodziców, że nie będziemy pobierali opłat za czas, w którym zawieszone zostały zajęcia. Proponowaliśmy przeznaczyć te pieniądze na inne cele, np. pomoc szpitalowi. – Jako pierwszy z klubów w Lubuskiem powiadomiliśmy rodziców, że nie będziemy pobierali opłat za czas, w którym zawieszone zostały zajęcia. Proponowaliśmy przeznaczyć te pieniądze na inne cele, np. pomoc szpitalowi. Teraz wysłaliśmy zapytanie, czy rodzice chcą, aby znów odbywały się treningi. Przyszedł odzew, więc poprosiliśmy, żeby podpisali oświadczenia o zgodzie na udział dzieci w treningach – wyjaśnia prezes klubu Jacek Kaźmierczak. – Widać, że rodzice bardzo chcą z nami być. Wielki ukłon w ich stronę, że w tym czasie się od nas nie odwrócili i nie ma masowego rezygnowania. Obozy sportowy na wakacje? MKP Arka zaplanowała dla sześćdziesięciu młodych sportowców obozy sportowe nad morzem w lipcu. Na razie nie ma pewności, czy uda się je zorganizować. – Mam nadzieje, że skoro uruchomione zostały żłobki i przedszkola, to może obozy będzie można przeprowadzić. Bardzo dobrze je przygotowaliśmy dla 60 dzieci w różnych grupach – mówi prezes klubu. Koniec sezonu nie dotyczy rozgrywek Pucharu Polski - Sezon w niższych ligach zakończył się. Są awanse do wyższych lig, ale nie ma spadków we wszystkich rozgrywkach prowadzonych przez wojewódzkie związki – powiedział Gazecie Lubuskiej Kamil Żeberski, Dyrektor Biura Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. – Koniec sezonu nie dotyczy rozgrywek Pucharu Polski. Będziemy starali się dokończyć obecną edycję, bo wiadomo, że rywalizacja na poziomie regionalnym ma wpływ na kolejny sezon i szczebel centralny. Zmagania w Pucharze Polski powinny zakończyć się przed startem nowego sezonu, dlatego czasu jest niewiele, najpewniej rywalizacja toczyć się będzie w czasie wakacji. Drużyny zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskają awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Po sezonie 2019/2020 nie będzie natomiast spadków do niższych klas rozgrywkowych. W komunikacie PZPN można przeczytać, że "obowiązujące rozporządzenia rządowe dotyczące epidemii COVID-19 uniemożliwiały kontynuowanie rozgrywek w zaplanowanej pierwotnie formie. Zarząd poinformował, że za układ końcowych tabel sezonu 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek. - Drużyny zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskają awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Po sezonie 2019/2020 nie będzie natomiast spadków do niższych klas rozgrywkowych - zapewniono w komunikacie.

