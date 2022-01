Minusowa temperatura nie przeszkodziła morsom. Ludzie z radością weszli do lodowatej wody. Specjalnie dla Moniki z Nowej Soli

Królewskie morsowanie na Dzikiej Ochli

Królewskie morsowanie na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze zorganizowane zostało przez Lodołamaczy SPOKO TATO. 6 stycznia o godz. 10 spotkali się tu miłośnicy zimnych kąpieli. Nie tylko po to, by w gronie znajomych oddać się swojemu hobby, ale przede wszystkim, by pomóc chorej Monice.

Morsy w wodzie zanurzyły się dwa razy. Pierwszy raz o godz. 11, a następnie o 13. Każde z nich poprzedzone było taneczną rozgrzewką. Zatańczyli Jerusalemę i Belgijkę, a pani Basia poprowadziła animacje dla dzieci.

Prócz tego o godz. 12 wystartowała licytacja bluzy polarowej i koszulki Lodołamaczy! Wylicytowaną kwotę uczestnicy wrzucili dla Moniki do skarbonki.

Był również kiermasz ciast, gorący bigos i ognisko z kiełbaskami. Oczywiście wszystko za przysłowiowe co łaska w dobrym celu.