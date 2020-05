Mimo upływu lat, pałac w Drwalewicach, niedaleko Kożuchowa wciąż zachwyca swoim urokiem. Zobaczcie zdjęcia

Z aparatem odwiedził pałac Bernard Geppert z Sulechowa. - Fotografia jest moją pasją. Często można mnie spotkać na wydarzeniach charytatywnych, gdzie wykonuję zdjęcia. Pojawiam się też na akrobatyce sportowej - opisywał swoją pasję na łamach Gazety Lubuskiej. A jak mieszkaniec Sulechowa trafił do wsi pod Kożuchowem? - dopytujemy. - Czasami jak nie wiem gdzie jechać by odpocząć, sprawdzam mapę na google i szukam czegoś. Wpisuję zamek, pałac, park itp. W ten sposób znalazłem to miejsce. Sporo można znaleźć używając mapy - radzi pan Bernard.

Drwalewice położone są pomiędzy Kożuchowem, a Bytomiem Odrzańskim. Wieś należy do gminy Kożuchów. Pierwsze wzmianki pochodzą z XIII wieku, kiedy wieś należała do parafii w Solni­kach.

Jest pałac i legenda

– To najpiękniejszy pałac w powiecie nowosolskim, a może i na większym obszarze naszego regionu – napisał w komentarzu jeden z Czytelników Gazety Lubuskiej. Zabytek do dzisiaj robi ogromne wrażenie.

– Od połowy XIV wieku Drwalewice należały do rodziny von Unruh. Budowę renesansowej siedziby – dworu obronnego około połowy XVI wieku, wiąże się z ostat­nim przedstawicielem rodu – Hansem Wolffem von Unruh - czytamy na portalu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Drwalewice były później własnością Balthazara von Braun. "Do historii przeszedł Dietrich von Braun, zamordowany przez swego brata Wolffa z Solnik. Według legendy obaj zabiegali o rękę jednej z panien Rechenberg z Borowa Polskiego" - pisaliśmy o historii pałacu na łamach Gazety Lubuskiej w 2011 roku.