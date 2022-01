Miliony Nowej Soli. Na jakie inwestycje miasto wyda ponad 50 milionów złotych? Które drogi planowane są do remontu?

Dochody Nowej Soli planowane do uzyskania w 2022 roku to 195,7 miliona złotych. Planowane wydatki to 226,2 miliona złotych.

- To potwierdzenie słuszności obranej przed laty drogi konsekwentnego rozwoju gospodarczego. Jestem przekonany, że realizacja tego proinwestycyjnego budżetu (planowane inwestycje to bez mała 53 miliony złotych) utrwali jeszcze te tendencje. To też kolejny budżet z coraz wyraźniej zaznaczonymi akcentami prospołecznymi - skomentował po budżetowej sesji rady miasta prezydent Jacek Milewski.

Prawie 27 procent dochodów, czyli ok. 52,5 miliona złotych, miasto planuje wydać na inwestycje.