Miejski program wspierania remontów zabytków świetnie zadziałał. Już niemal wszystkie zabytki są wyremontowane. W kolejnych ruszają prace

W 2020 roku odbywa się jedenasta edycja programu wspierania remontów zabytków w Nowej Soli. – Najwięcej kamienic zgłoszono do programu w ubiegłym roku i rok wcześniej. Tym razem jest mniej wniosków, ale to wynika z ilości zabytków, które zostały już wyremontowane – przyznaje Iwona Kubacka – Kazieczko, architekt miejski. – Ten program jeszcze na pewno przez parę lat będzie działać. Ale myślimy już o tym, aby włączyć możliwość remontów budynków ewidencyjnych. To są obiekty, które nie są wpisane do rejestru zabytków, ale mają znamiona zabytków, są to często bardzo ciekawe kamienice.

Architekt miejski przyznaje, że urząd pracuje nad programem opieki nad zabytkami i weryfikacją ewidencji. – Na pewno duża weryfikacja jest potrzebna. Niektóre miejsca warto wpisać do rejestru – podkreśla.

Sukces programu wspierania remontów zabytków w Nowej Soli

– Bardzo dobrze, że miasto wspiera takie remonty. Odnawia się kamienice, które naprawdę warto remontować. Widać w mieście różnicę. Miasto wypiękniało, zwłaszcza w centrum, przydałyby się jeszcze boczne uliczki – przyznał nowosolanin, którego spotkaliśmy na skrzyżowaniu ul. Zjednoczenia i Waryńskiego.

Iwona Kubacka – Kazieczko także podkreśla, że program jest dużym sukcesem. – Początkowo było mało wniosków, niepewnie wspólnoty do tego podchodziły, a teraz biorą kredyty, zbierają środki, widzą, że sąsiedzi się remontują, więc oni też chcą swoje kamienice remontować i dzięki temu miasto pięknieje – podkreśla.