Miejsce blisko Nowej Soli jest wśród najpiękniejszych lubuskich atrakcji turystycznych według National Geographic! | ZOBACZ NOWY RANKING

National Geographic opublikował niedawno ranking 10 najpiękniejszych miejsc w województwie lubuskim. W tym materiale szczegółowo je opisujemy. Zbliża się idealny moment na podróże, zwiedzanie i wypoczynek.

Lubuskie TOP 10 poleca National Geographic Mamy dla was co najmniej dziesięć powodów, aby wybrać się w podróż po Lubuskiem. I to nie byle jaką! Serwis National Geographic opublikował nowy ranking najpiękniejszych miejsc na zachodzie Polski. Na zachodzie, czyli w Lubuskiem! Zdaniem światowego lidera w dziedzinie nauki i eksploracji województwo lubuskie bogate jest w liczne atrakcje turystyczne. "Wybraliśmy 10 z nich, które naszym zdaniem szczególnie warto odwiedzić podczas wyprawy na zachód kraju" - komunikuje National Geographic. Najpiękniejsze lubuskie atrakcje turystyczne według National Geograpic:

Do Lubuskiego przyjeżdżają ludzie z całego świata Województwo lubuskie to bez wątpienia jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów turystycznych w Polsce. I choć nieczęsto się o tym się mówi, to nie oznacza, że nie ma ono niczego do zaoferowania. Wręcz przeciwnie! Ma i to naprawdę wiele. Przyjeżdżają do nas ludzie z całego świata. Ruiny, zamki, pałace, jeziora, bogata historia, potężne militarne kompleksy, parki rozrywki. Nasz region to naprawdę same bogactwa:

Lasy, jeziora. Nic tylko zwiedzać i wypoczywać Co więcej, województwo lubuskie jest regionem, który wciąż można odkrywać na nowo. Nasze okolice można przemierzać autem, rowerem, z kijkami nordic walking, konno, a także kajakiem! I to właśnie ten zakątek kraju położony przy zachodniej granicy słynie z tego, że połowę jego powierzchni zajmują lasy, a królują w nich sosny i dęby. Lasy to raz, a jeziora, których jest mamy kilkaset to dwa. Przecież mamy swoje własne Mazury! To właśnie dlatego pod kątem przyrodniczym jesteśmy absolutną perełką.

Morza nie ma, ale są bunkry W Lubuskiem zakochują się nie tylko osoby uwielbiające naturę oraz pragnące odetchnąć od miejskiego zgiełku. Tu naprawdę można być blisko przyrody i niezwykłej architektury. Pałace od Mierzęcina przez Wiejce, aż po kompleksy pałacowe w Żaganiu robią wrażenie. Morza nie ma, ale są bunkry. I też jest genialnie!

