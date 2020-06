Miejsca starczy w szkołach ponadpodstawowych w powiecie nowosolskim dla wszystkich absolwentów podstawówek. Kończą się egzaminy ósmych klas

Szkoły średnie gotowe do przyjmowania nowych uczniów

W powiecie nowosolskim jest 823 uczniów ósmych klas szkół podstawowych. Dane dokładnie zna starostwo powiatowe, które prowadzi szkoły średnie i zaprasza wszystkich uczniów do szkół w powiecie. – Staramy się, aby jak najwięcej z tych uczniów wybrało nasze szkoły w powiecie. Co roku mamy też ok. 40-50 osób spoza powiatu. Zwykle łącznie w naszych szkołach do pierwszej klasy przychodzi ok. 900 uczniów – poinformowała Sylwia Wojtasik, członek zarządu powiatu nowosolskiego.

Nabór do szkół ruszył 15 czerwca.