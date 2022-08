Miała prawie dziesięć lat. Zamyka się znana restauracja w Nowej Soli. Co się stało?

Gastronomia w Nowej Soli. Zamyka się znana restauracja

Na specjalne prośby klientów jeszcze w środę, 10 sierpnia, do 21 można przyjść tutaj na pizzę, kebab albo pierogi. Ale niestety jasne jest już Restauracja - Pizzeria Badboys zamyka się. O planowanym zamknięciu właściciele poinformowali klientów 1 sierpnia na Facebooku. "Kochani! To nasz ostatni wspólny tydzień! Jeśli macie ochotę zjeść u nas ostatni raz swoją ulubioną pizzę, bądź kebaba z przepysznymi sosami to..." - można było przeczytać na profilu restauracji.

Klienci jeszcze mieli nadzieję, że może chodzi o przenosiny. Ale Rafał Bednarz nie zostawia złudzeń. Zapytaliśmy, co się stało.