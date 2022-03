Mężczyzna ukradł paliwo. Załadował do pełna na stacji benzynowej i... odjechał. Poszukuje go policja!

Kradzież paliwa we Wschowie

Do zdarzenia z udziałem przedstawionego mężczyzny doszło 22 stycznia 2022 roku o godz. 9.30 na stacji paliw we Wschowie – ciąg drogi krajowej nr 12 w kierunku Głogowa. Mężczyzna podjechał do jednej z dystrybutorów, zatankował paliwo na kwotę blisko 290 złotych, po czym nie płacą za towar siadł do samochodu i odjechał.

Wizytę mężczyzny zarejestrowały kamery monitoringu.

- Każda nawet najmniejsza informacja może pomóc w jego identyfikacji i zatrzymaniu. Z naszej strony gwarantujemy anonimowość - apeluje komisarz Maja Piwowarska, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Kontakt pod nr 477943230, 477943211, e-mail: [email protected]