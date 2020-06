Matura 2020 w Nowej Soli. Egzaminy maturalne w tym roku są inne niż wszystkie przed nimi [Aktualizacja]

- W szkołach powiatu nowosolskiego maturę będzie zdawało 525 osób. 394 osoby spośród nich to tegoroczni absolwenci - informuje Anna Chyła, rzecznik prasowa starostwa powiatowego w Nowej Soli.

Matura 2020 w "Baczyniaku"

Do egzaminu maturalnego przystąpią wszyscy absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli. To 153 osoby. Zdawać będzie też 16 osób z poprzednich roczników.

– Wszystko mamy przygotowane – podkreśla dyrektor szkoły Aleksandra Grządko. – Procedury bezpieczeństwa sanitarnego zostały opracowane i wszyscy się do nich zastosujemy.

Matura 2020. Specjalne szkolenia z nowych przepisów

W czwartek, 4 czerwca w szkole zakończyły się pożegnania maturzystów. Nie było jednej uroczystości jak co roku. Codziennie odbywało się spotkanie z inną klasą trzecią.

Uczniowie wzięli udział w szkoleniu dotyczącym przepisów sanitarnych, które będą obowiązywać na maturze. Dowiedzieli się, jak będą wchodzić do szkoły, jak będą siedzieć, jakie obostrzenia będą obowiązywały. – Łącznie frekwencja była niemal stuprocentowa, dlatego mamy wewnętrzny spokój, bo wszyscy wiedzą jak egzaminy będą wyglądać. Te szkolenia rozwiały ich wątpliwości. Wchodząc do szkoły widzieli już, że jest przygotowana – podkreśla dyrektor szkoły.

Dwa tygodnie wcześniej odbyła się szkoleniowa rada zdalna, w której nauczyciele szkoły poznali obowiązujące na maturze nowe przepisy.