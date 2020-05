Mateusz Malecki zachwyca interterpretacją wiersza "Moja trąbka". Posłuchajcie. Od tego nie można się oderwać

Na hasło "dzieci" należy wykonać zadanie bardzo dobrze i to wciąż będzie mało. Poszedłem w to na 100%.

- Było to dość spontaniczne. Jeden z moich znajomych zaproponował mi wiersz, który miałem nagrać dla "Bajkowej Zatoki" - słuchowiska dla dzieci. Zgodziłem się - opowiada nam Mateusz Malecki. - Na hasło "dzieci" należy wykonać zadanie bardzo dobrze i to wciąż będzie mało. Poszedłem w to na 100%, nie przejmowałem się granicami wiersza, ani formy, ale tym, że jest to właśnie dla dzieci. Mam nadzieję, że Maria Konopnicka mi wybaczy.

Wywiady Gazety Lubuskiej z Mateuszem Maleckim

- Skąd wziął się pomysł na to, by zostać aktorem? - pytała Gazeta Lubuska.

- Nie wiem, to po prostu samo wyszło z siebie. Nie zastanawiałem się wcześniej nad tym kim chce być, co chcę robić w życiu. Tak naprawdę do aktorstwa nakłonił mnie mój tato. Kiedyś podczas rozmowy po prostu powiedział mi, że zostanę aktorem. Później w szkole podstawowej i gimnazjum brałem udział w różnych akademiach czy konkursach recytatorskich. Kiedy poszedłem do Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego rozpocząłem swoją przygodę z Teatrem Avis pod okiem pani Alicji Chyżak – Fitas. Wtedy zacząłem myśleć o aktorstwie bardziej na serio. Zrozumiałem, że aktorstwo posiada drugie dno.

Po drugiej stronie kamery. Czy współczesny aktor, to zawód wielozadaniowy? Rozmowa z Mateuszem Maleckim