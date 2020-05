Martwa krowa z cielakiem w Odrze. Co się stało nad rzeką w gminie Bytom Odrzański? Sprawę wyjaśnia policja i inspekcja weterynarii

Co się stało nad rzeką w gminie Bytom Odrzański? W piątek późnym popołudniem do redakcji Gazety Lubuskiej zadzwonili Czytelnicy, którzy zobaczyli w Odrze pływające zwłoki krowy i cielaka. O sprawie pisaliśmy tego samego dnia wieczorem w artykule: Martwe krowy wrzucone do Odry. - To sprawka gospodarza - grzmią ludzie. Wezwano policję

Czy zwierzęta same się utopiły?

Świadek zdarzenia przyznał, że nad rzeką widać ślady jakby ktoś ciągnął zwłoki krowy do rzeki. Mówił, że nie wygląda na to, żeby leżała w wodzie od rana, a co najmniej od nocy. - Trudno powiedzieć co się stało. Raczej same te zwierzęta się nie utopiły, jest na tyle płytka woda, że te zwierzęta by sobie poradziły jakby się chciały wody napić. Co było przyczyną policja będzie ustalała – powiedział jeden ze świadków. Kiedy na miejscu był nasz reporter, mieszkańcy czekali na wezwany patrol policji.

O sprawie zawiadomiliśmy radnego powiatowego Grzegorza Zwarycza, który mieszka w Bytomiu Odrzańskim. Był przekonany, że policja szybko ustali właściciela. - Dzisiaj nawet psa trzeba zgłosić. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś na czarno krowy hodował - powiedział.