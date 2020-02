Mała Lilianka ze Wschowy potrzebuje naszej pomocy! Jest bardzo mało czasu, by uzbierać blisko pół miliona złotych

Jedyną szansą są operacje

W poszukaniu pomocy rodzina ze Wschowy trafiła na lekarza, dr Drora Paley’a z USA, który, jak twierdzi pani Dominika, jest prawdziwym cudotwórcą - operuje dzieci, które były skazane na kalectwo. – Te dzieci chodzą, biegają, choć groziła im amputacja! Wiedziałam już, że to dla naszej córeczki jedyna nadzieja – mówi.

Okazało się, że dr Paley operuje także w Polsce. Rodzice zabrali Lilię na konsultację, po której doktor stwierdził, że dziecko może chodzić i mieć zdrowe nóżki. Okazało się, że dr Paley operował już podobny przypadek: chłopca z identyczną wadą w USA. Jest jednak jedno „ale” - operacja wyprostowania kości udowych w obu nóżkach jednocześnie otworzy drogę do kolejnych operacji wydłużania kości i choć odbędzie się w Polsce, będzie niezwykle kosztowna. To około pół miliona złotych.

– To dla nas fortuna, której nie mamy, a jednocześnie nadzieja na zdrowie naszego dziecka – przyznaje pani Dominika. – Córeczka skończyła już 13 miesięcy, a operacja musi się odbyć między 24 a 36 miesiącem życia. Dla nas to ekstremalnie mało czasu, by uzbierać blisko pół miliona złotych… Wiemy, że innej szansy nie będzie i choć bardzo się boimy, musimy wierzyć, że się uda. Często mówię do córeczki, choć jeszcze nie wszystko rozumie: Lilianko, będziesz chodzić, obiecuję ci!