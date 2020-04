Majówka nad Jeziorem Sławskim? Czemu nie? Ale w weekend może tam być tłoczno. Zobaczcie zdjęcia. Tam jest naprawdę pięknie

Majówka w tym roku nie należy do bardzo długich weekendów. To tylko trzy dni, licząc od piątku, 1 maja do niedzieli, 3 maja. Ale w pierwszy weekend majowy wiele osób będzie chciało udać się do atrakcyjnych miejsc na spacery. Zwłaszcza nad Jezioro Sławskie.

– W miniony weekend mieliśmy wielu gości. Spodziewamy się, że również w ten weekend będzie podobnie – mówi dyrektor SCKiW Tomasz Krzymiński. – I będzie tak mimo braku imprez, które zostały odwołane. Pozostaje nam tylko apelować, aby nasi goście mieli zakryte usta i nos, trzymali dystans i podziwiali sławskie widoki.

Jedzenie na wynos. Czy działają kawiarnie?

Gotowość do pracy i otwarcie szybko ogłosiła na Facebooku kawiarnia Tiramisu. Są lody, gofry i kręcone frytki. Po pierwszych dniach wznowionej działalności na profilu kawiarni można było przeczytać, że goście stosują się do zasad, trzymają odległość, noszą maseczki. - My też staramy się jak możemy, owoce po zakupie są starannie myte i dezynfekowane, lada jest często przecierana, oczywiście my też pracujemy w maseczkach, chociaż czasami ciężko przy wysokiej temperaturze. Jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bądźmy dobrej myśli, że kiedyś wszystko się skończy - napisano.