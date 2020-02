Lubuszanie wracają z Włoch. Co powinni robić? Zdaniem senatora Wadima Tyszkiewicza są pozostawieni sami sobie. Czy powinni być przebadani?

"Te osoby chciały się gdzieś przebadać. Ale nie ma takiej możliwości. Nawet nie zmierzono im temperatury. Nikt się nimi nie zajął, nie objął monitoringiem, nikt nie przeprowadził wywiadu, nikt nie zapytał jak się czują, nikt nie pouczył jak mają się zachowywać, ile dni muszą zostać w domu, czy mogą iść do pracy, do sklepu, między ludzi? - pisze senator Wadim Tyszkiewicz o Lubuszanach, którzy wrócili z Włoch, ze strefy zagrożonej koronawirusem. Senator podkreśla, że nikt nic nie wie.

Czy powinny być zamykane szkoły i przedszkola?

"Dlaczego Polska popełnia ten sam błąd, jaki popełnili Włosi? Co ci ludzie mają robić? Mają siedzieć w domu i się modlić i liczyć, że tym razem się uda? A co z sąsiadami? Co z dziećmi w przedszkolu, do których wrócą dzieci, które przyjechały z czerwonej strefy zagrożenia? Włosi zamykają szkoły, a my, co robimy, żeby zabezpieczyć nasze dzieci w przedszkolach przed kontaktem z osobami, które dzisiaj wróciły z europejskiego epicentrum tej zarazy?" - zadaje pytania były prezydent Nowej Soli na swoim profilu na Facebooku.