Lubuskie Święto Roweru w Otyniu to trzy trasy do wyboru. Można będzie pojechać do Zatonia, Kożuchowa albo Stanów

W niedzielę, 12 czerwca w Otyniu odbędzie się 4. Lubuskie Święto Roweru. Miejsce nie jest przypadkowe. To w Otyniu działała fabryka rowerów „Edelweiß". Produkowała rowery do końca II wojny światowej.

Początek wydarzenia godz. 11. Oficjalne otwarcie nastąpi godzinę później. Ok. godz. 17 planowane jest przyznanie nagród. Miejsce jest to samo, co w ubiegłym roku – parking hotelu Złoty Łan w Otyniu. Karty startowe będzie można odbierać na tym parkingu oraz w punktach kontrolnych.