Lubuscy policjanci zaopiekowali się rannym myszołowem

W sobotę 27 sierpnia policjanci dostali informację o drapieżnym ptaku, leżącym w przydrożnym rowie w okolicach Górczyny. Myszołów najprawdopodobniej został potrącony przez samochód.

- Dyżurny wschowskiej Policji skierował na miejsce patrol ruchu drogowego. Mundurowi odnaleźli tam ptaka, który miał problemy z poruszaniem się, więc postanowili udzielić mu pomocy i zaopiekować się nim do momentu przekazania go pod opiekę specjalisty. Po późniejszych badaniach okazało się, że ptak nie odniósł poważniejszych obrażeń - informuje nadkomisarz Maja Piwowarska z KPP we Wschowie.

