Lis wpadł do studzienki kanalizacyjnej, z której ktoś ukradł metalową pokrywę. Mieszkanka Nowej Soli zareagowała na cierpienie zwierzęcia

Akcja ratowania lisa w Nowej Soli

- Ten 3-miesięczny lis miał dziś dużo szczęścia. Wpadł do studzienki kanalizacyjnej, z której złodziej ukradł pokrywę - czytamy informację. - Zobaczyła go spacerująca z psem nowosolanka, która zawiadomiła urząd miejski, a my strażników miejskich i Straż Pożarną. Pomoc ruszyła natychmiast.

Z informacji urzedników wynika, że zwierzę było wystraszone i wycieńczone.