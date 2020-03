Licealiści z "Baczyniaka" "przenieśli w czasie" młodszych kolegów. To był udany dzień otwartych drzwi. Nabór do szkół średnich w maju

Nowe klasy dla nowych uczniów liceum od września

Dyrektor szkoły Aleksandra Grządko zapowiada, że w szkole od września ma być otworzonych pięć oddziałów, w tym trzy o profilach tradycyjnych, takich jak matematyczno-fizyczny, humanistyczny i biologiczno-chemiczny z rozszerzeniami odpowiednimi do nazwy oraz dwa ogólne, w jednym z rozszerzoną biologią i językiem polskim, a w drugim z rozszerzoną matematyką i geografią. – We wszystkich będzie rozszerzony język obcy, to przygotowanie do matury z języka angielskiego. W powiecie nowosolskim od tego roku obowiązuje decyzja zarządu powiatu o włączeniu dodatkowej godziny matematyki, aby wyrównać poziom uczniów, którzy przychodzą z różnych szkół – wyjaśnia dyrektor liceum.