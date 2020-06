Leżaki, na których wypoczywali nowosolanie, ustawione są na stołach, aby nie zalała ich woda. Wiele drzew stoi w wodzie

Betonowe leżaki dla chętnych do wypoczywania nad rzeką zostały poskładane, jedne na drugich. Woda zabrała plac rekreacyjny. Drzewa w pobliżu rzeki stoją w wodzie. Co chwilę w porcie zatrzymują się mieszkańcy, patrząc na ilość przepływającej wody. Takiego widoku dawno tutaj nie było.

- Stany wód na wodowskazach środkowej Odry, czyli poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej układają się w strefie stanów wysokich, ostrzegawczych (Brzeg, Oława, Ścinawa, Nowa Sól, Cigacice) i alarmowych (Głogów) - informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w niedzielę, 28 czerwca.

Sytuacja na Odrze

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Obecnie podkreśla w niedzielnym komunikacie, że obserwuje się dalszą tendencję spadkową i stabilizację stanów wód na większości stacji wodowskazowych.

Kulminacja pierwszej fali wezbraniowej na Odrze dochodzi do Nowej Soli.

- Wzrosty stanów wód występują głównie na Odrze w związku z przemieszczaniem się II falą wezbraniowej. Obecnie kulminacja pierwszej fali wezbraniowej na Odrze dochodzi do Nowej Soli - napisano w komunikacie.

Intensywne opady w zlewni górnej Odry (dochodzące do 79 mm) spowodowały drugą niższą falę wezbraniową na górnej Odrze, której kulminacja dochodzi do przekroju wodowskazowego w Krapkowicach.