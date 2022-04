Latawce, wystawa i wspólnie spędzony czas. Piątkowe popołudnie mieszkańcy Nowej Soli spędzą na moście w Stanach

Rejsy Laguną. Statkiem z Nowej Soli do Stanów

- Będzie to świetna okazja do podziwiania nadodrzańskiej przyrody, wykonania oryginalnych zdjęć, a przede wszystkim relaksu na wodzie w wyjątkowych okolicznościach - zachęcają pracownicy Centrum Informacji Turystycznej. - Co więcej, uczestnicy rejsu będą uczestnikami pokazu puszczania latawców, który będzie stanowił finał wystawy na moście.

Centrum Informacji Turystycznej w Nowej Soli zaprasza chętnych mieszkańców i gości na rejs do Stanów. Tak nazywa się wieś w okolicy miasta, do której prowadzi m.in. dawny most kolejowy nad Odrą. Tam będzie wielkie wydarzenie, które organizuje Wydział Programowania i Promocji Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.

Statek Laguna do Stanów. Ceny biletów na rejs

Rejs statkiem do Stanów z Nowej Soli zacznie się o godz. 16. Statek wypływa z portu w Nowej Soli. Bilet normalny kosztuje 30 zł, ulgowy 25 zł. Bilet rodzinny (2 plus 1) to koszt 50 zł. Dodatkowe dziecko płynie za 5 zł. Są też bilety grupowe powyżej 20 osób za 23 zł. Bilet z kartą seniora kosztuje 20 zł.

Czas trwania rejsu to ok. 2,5 godz.