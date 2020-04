Lasy i parki znów otwarte. Ale nie jest tak jak było przed epidemią koronawirusa

W czwartek wieczorem, 16 kwietnia, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział łagodzenie niektórych obostrzeń. W pierwszej kolejności mają zostać otwarte parki i lasy.

Od 3 kwietnia obowiązywał zakaz wstępu do lasów i parków. Teraz zostanie on zniesiony. - To ma być zwiększony komfort zdrowia psychicznego dla ludzi i tak do tego podchodzimy – podkreślał w czwartek premier Morawiecki. Zaznaczył, że nie jest to zaproszenie do niekontrolowanej rekreacji i nadal trzeba przestrzegać zasady odstępu między osobami, a także noszenie maseczki.

Minister zdrowia, Łukasz Szumowski, podkreślał, że nadal obowiązuje zasada maksymalnego izolowania, które może potrwać jeszcze bardzo długo. Możliwość wyjścia do lasu czy parku ma poprawić naszą kondycję psychiczną, ale trzeba zachowywać się tak, aby nikogo nie narażać na zachorowanie.

Dozwolony jest powrót do niektórych aktywności fizycznych, m.in. biegania, czy jazdy na rowerze.