Las w gminie Otyń mógł zostać podpalony. Strażacy ochotnicy są zaskoczeni. Paliły się też nieużytki w Kolsku niedaleko cmentarza

„Z reguły nie publikujemy zdjęć z naszych akcji, które bardzo często wiążą się z ludzkim nieszczęściem. Tym razem zrobimy wyjątek od reguły” – napisali strażacy z OSP w Otyniu na Facebooku. Strażacy ochotnicy zaapelowali o przestrzeganie zakazu wstępu do lasu. Ich zdaniem pożar lasu to najprawdopodobniej „efekt podpalenia, głupoty i braku odpowiedzialności”.

– To jeden z pierwszych pożarów ścioły w lesie na taką dużą skalę. Spłonęło około 30 arów lasu sosnowego – potwierdza zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli ST. kpt. Tomasz Duber. – Pożar rozprzestrzeniał się w kierunku trzcinowiska. Do akcji zadysponowany został samolot patrolowo-gaśniczy, który wykonał dwa zrzuty wody.

Wypalanie traw w Kolsku

W niedzielę, 5 kwietnia w Kolsku doszło do pożaru nieużytków niedaleko cmentarza komunalnego. – Informacje o zdarzeniu – pożarze suchej trawy – otrzymaliśmy ok. godz. 14. Do działań zadysponowano dwa zastępy OSP w Kolsku. Po przyjedzie na miejsce zdarzenia okazało się, że ogniem objęta jest sucha trawa na powierzchni jednego hektara – informuje zastępca komendanta PSP w Nowej Soli.

W akcji wzięło udział łącznie dwunastu strażaków. Działania trwały blisko 1,5 godziny.

Strażacy z OSP w Kolsku podkreślają, że akcję utrudniał wiatr.