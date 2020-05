Ktoś widział ten statek na Odrze? Wiemy, co to była za jednostka

- Tajemnica podniesienia poziomu o blisko 1 m od wczoraj wyjaśniła się szybko. To nie tylko wskutek opadów, ale wodę podniesiono, bo głównym korytem przemknął do Wrocławia "Koziorożec" - czytamy na profilu Marina Głogów na Facebooku.

W Marinie Głogów pracownicy zauważyli we wtorek, 25 maja płynący Odrą statek. To był Koziorożec. Od razu wyjaśniła się tajemnica gwałtownego podniesienia poziomu wody w Odrze. To nie tylko kwestia opadów deszczu.

Pchacz. Co to jest?

- Pchacz to statek zbudowany specjalnie do przemieszczania zestawu pchanego - informuje Wikipedia. - Ma silnik o niewspółmiernie dużej mocy w stosunku do rozmiarów samej jednostki. To rodzaj holownika, którego zadaniem jest np. dopychanie większych statków do nabrzeża lub pchanie barek. Więcej można przeczytać tutaj: pchacz.