Które urzędy w powiecie nowosolskim kiedy są czynne? W jednym miejscu zebraliśmy wszystkie adresy szpitala, gmin i innych insytucji

Urząd Miejski w Nowej Soli Ul. Piłsudskiego 12 Bezpośrednia obsługa klientów została zawieszona do odwołania. Sprawy można załatwiać telefonicznie i elektronicznie. Tylko zgłoszenia zgonów oraz narodzin w Urzędzie Stanu Cywilnego są realizowane w urzędzie, wejście od ul. Szkolnej (od głównego parkingu). Skrzynka podawcza. Druki wniosków są dostępne przy wejściu do urzędu od ul. Piłsudskiego, tam też wystawiona jest skrzynka podawcza, do której można składać wnioski. Urząd prosi, aby na wnioskach koniecznie podać dane kontaktowe: numer telefonu lub adres email. Szczegółowe kontakty tutaj .

Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7

Wprowadzono ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów „planowych”. Zawieszono osobiste zapisy do zabiegów planowych. Szpital funkcjonuje w systemie „ostrodyżurowym”. Ograniczono dostęp do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach: neurologii dziecięcej, alergologicznej, reumatologicznej, endokrynologicznej, diabetologicznej, chirurgii naczyniowej, gastroenterologicznej, kardiologicznej, chirurgii plastycznej i oparzeń położniczo–ginekologicznej (tylko w zakresie ginekologii), neurologicznej oraz neurochirurgicznej.

Pacjenci poradni: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej, chirurgii onkologicznej oraz urologicznej po zbadaniu temperatury ciała oraz po przeprowadzeniu ankiety będą mieli udzielone świadczenie medyczne.

Pacjenci kierowani od lekarzy specjalistów ze skierowaniami na badania obrazowe do Szpitalnego Zakładu Radiologii zobowiązani są o rejestrowanie się wyłącznie telefonicznie tel. 68 470 74 01 oraz 68 388 22 21, od godziny 7.00 do 14.30.

Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Został przeniesiony do budynku B Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego przy ul. Chałubińskiego 1.

Najpierw należy dzwonić: 798 662 584 oraz 68 388 21 19.

Telefon do rejestracji szpitala 68 388 23 97, centrala 68 38 82 100.

Szczegółowe kontakty

.