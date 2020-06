Które urzędy czynne są w piątek, 12 czerwca? Część instytucji będzie tego dnia nieczynna

W czwartek, 11 czerwca 2020 roku przypada Boże Ciało. To okazja do długiego weekendu. I taki mieć będą pracownicy niektórych urzędów. Piątek, 12 czerwca może być dniem wolnym. W niektórych urzędach podjęto taką decyzję ze względu na to, że 15 sierpnia przypada w niedzielę, zatem wolne, które należy się za ten dzień, pracownicy odbiorą właśnie po Bożym Ciele.

Piątek, 12 czerwca 2020 roku. Te urzędy w powiecie nowosolskim będą nieczynne