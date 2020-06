Kto dostanie pracę w kopalni miedzi? Wprawdzie do jej otwarcia daleko, ale ruszyły rozmowy o kierunkach, które będą musiały się otworzyć

Kto wykształci pracowników kopalni?

O potrzebach zatrudnienia wykwalifikowanej kadry w kopalni miedzi, którą planuje zbudować w powiecie nowosolskim Miedzi Copper, rozmawiały przedstawicielki powiatu i OPZL-u z dyrektorem generalnym spółki. Spotkanie odbyło się w takim gronie, bo to właśnie powiat prowadzi szkoły ponadpodstawowe, które mogą wykształcić przyszłych pracowników przedsiębiorstwa. Z prof. Stanisławem Speczikiem spotkały się Sylwia Wojtasik, członek zarządu powiatu i Bogumiła Ulanowska, wiceprzewodnicząca Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej i jednocześnie radna powiatu.

Kto będzie potrzebny do pracy w kopalni miedzi i srebra?

– Wiadomo, że sprawa budowy kopalni jest odwleczona w czasie, to nie jest kwestia, ani na dzisiaj, ani na jutro – przyznaje Bogumiła Ulanowska i wyjaśnia, dlaczego ruszyły rozmowy o przyszłej kadrze planowanej kopalni. – Wielu członków OPZL posiada już klasy patronackie w szkołach ponadpodstawowych. To spotkanie miało na celu zbadanie, czy firma będzie miała takie potrzeby, czy jest zainteresowana taką współpracą. Bardzo dobrze, że do tego spotkania doszło. Obie strony tak twierdzą i jest to początek, miejmy nadzieję, owocnej współpracy.