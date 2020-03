Krok od tragedii. Po zderzeniu dwa samochody wjechały na chodnik. Zwykle jest tam sporo ludzi. Na szczęście, nikomu nic się nie stało

– Przyczyną zdarzenia było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę forda. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Uszkodzone zostały pojazdy – informuje st. sierż. Agata Towpik z Powiatowej Komendy Policji w Nowej Soli. – Sprawca to mężczyzna, rocznik 1998, był trzeźwy. Został ukarany mandatem w wysokości 400 zł.

Można mówić o wielkim szczęściu kierowców obu aut, które zderzyły się w czwartek ok. 15.30 na skrzyżowaniu ulic Traugutta i Kasprzaka. Kierowcy wyszli ze zdarzenia bez szwanku i nikomu innemu nic się nie stało. A o tej porze na chodnikach jest zwykle sporo ludzi odbierających dzieci z pobliskiego przedszkola, na przejściach jest też wielu uczniów kończących o godz. 15.20 lekcje w SP 6 oraz przechodzi tędy sporo młodzieży z CKZiU „Elektryk”.

W tym miejscu jest niebezpiecznie

Wjazd na skrzyżowanie od ul. Kasprzaka oznaczony jest znakiem stop. Cztery przejścia oznaczone są znakami - przejście dla pieszych. Na przejściach są widoczne namalowane pasy. A jednak jest niebezpiecznie.

- Na tym skrzyżowaniu ciągle coś złego się dzieje. Trzeba poszukać przyczyn, i to mimo że do tej pory nie było ofiar w ludziach, ale wobec ilości zdarzeń na tym skrzyżowaniu jest to kwestia czasu - uważa jeden z mieszkańców.

