Koronawirus w powiecie nowosolskim. Stan epidemii 16 kwietnia. Ilu zakażonych? Jakie są nowe komunikaty?

Koronawirus w powiecie nowosolskim

9 kwietnia zatrzymała się liczba zakażonych koronawirusem w powiecie nowosolskim i do 16 kwietnia, do godz. 10.00 wynosi osiem.

Liczba zakażonych w powiecie nowosolskim do tej pory rosła powoli:

28 marca - pierwszy przypadek

31 marca - trzy nowe osoby

3 kwietnia - kolejna osoba (łącznie pięć)

9 kwietnia - trzy nowe osoby (łącznie osiem)

Raport wojewody

W czwartek rano, 16 kwietnia Lubuski Urząd Wojewódzki podał, że w regionie jest 26 osób hospitalizowanych, 197 osób w kwarantannie (nałożonej przez inspekcje sanitarne), 355 osób objętych nadzorem epidemiologicznym. Mamy 26 osób wyleczonych z COVID-19.

14 kwietnia w województwie lubuskim odnotowano 79 przypadków zakażenia (w liczbie tej są też ozdrowieńcy). 15 kwietnia nie przybyło nowych. 16 kwietnia liczba wzrosła do 81. Dwa kolejne potwierdzone wyniki dotyczą powiatu żagańskiego.