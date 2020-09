Koronawirus w powiecie nowosolskim. Ponad 200 osób jest uziemnionych w domu. W tej liczbie jest jedna trzecia kadry SP nr 5

Skontakowaliśmy się ze szkołą. – Szczegóły wywiadu epidemiologicznego prowadzonego przez pracowników Sanepidu świadczą o tym, czy ktoś jest, czy nie jest na kwarantannie – wyjaśnia dyrektor szkoły Beata Miniach.

Na kwarantannie przebywa dziewięcioro nauczycieli SP nr 5, to jest jedna trzecia kadry. Czas trwania kwarantanny to dziesięć dni, liczone od kontaktu z osobą zakażoną. Uczniowie obu klas skierowanych do nauki w domu, wrócą do szkoły w przyszły wtorek.

Nauczyciele na kwarantannie mogą podejmować nauczanie zdalne.