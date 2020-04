Koronawirus w powiecie nowosolskim. Gdzie dzwonić po pomoc, gdy poczujemy się źle?

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do rana dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdował się na parterze szpitala, obok Izby Przyjęć. Został przeniesiony do budynku B Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego przy ul. Chałubińskiego 1.

Można pod niego zadzwonić, gdy masz wysoką gorączkę, duszności, kaszel, podejrzewasz u siebie koronawirusa. Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują cię co zrobić, by otrzymać pomoc. Konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta mogą również przekazać Ci kontakt do placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), która udzieli teleporady medycznej.