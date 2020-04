Koronawirus w Nowej Soli. Sytuacja we wtorek, 14 kwietnia. Ile jest osób zakażonych, ile w kwarantannie? Nie kończą się policyjne kontrole

Kwarantanna w powiecie nowosolskim

22 osoby objęte są kwarantanną domową. Pod nadzorem epidemiologicznym pozostaje 28 osób. Kwarantanną po przekroczeniu granicy objętych jest 426 osób. 5 osób pozostaje w kwarantannie w miejscu do tego wyznaczonym, poza swoim miejscem zamieszkania. Tak wynika z danych podanych przez starostę powiatu nowosolskiego.

Policja i służby kontrolują nowosolan w kwarantannie

Wspólne patrole nowosolskich policjantów z innymi służbami, to przede wszystkim niesienie pomocy oraz sprawdzenie, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w domach. Działania takie mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa - informuje mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. - Nie wszystkim się to może podobać, jednak najważniejsza jest teraz samodyscyplina i przestrzeganie zalecanych środków ostrożności – wszystko po to, aby móc cieszyć się życiem, które może być ulotne w sytuacji lekceważenia pandemii.