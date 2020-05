– Patrząc jak niektórzy zaczynają sobie żarty robić z zagrożenia, to może być tylko dużo gorzej, już nawet do sklepów niektórzy wchodzą bez maseczek – zauważył pan Jakub. Nowosolanie krytykują siebie wzajemnie na zakupach.

Kto nie musi zakrywać ust i nosa? Wskazówki Ministerstwa Zdrowia

osoby, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),

osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),

osoby poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,

osoby poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,

pracownicy w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!

kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,

duchowni sprawujący obrzędy religijne,

rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie,

żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe.

Od kilku dni coraz częściej zdarza się w nowosolskich sklepach tłum klientów. Niektóre osoby nie mają maseczek lub udają, że zakrywają twarz. Tak wynika z opinii naszych Czytelników, którzy wypowiedzieli się na Facebooku profilu Nowa Sól Naszemiasto.pl.– Patrząc jak niektórzy zaczynają sobie żarty robić z zagrożenia, to może być tylko dużo gorzej, już nawet do sklepów sobie niektórzy wchodzą bez maseczek – zauważył pan Jakub. – Niektórzy zachowują dystans, a inni wybierają się na zakupy całą rodziną (mama, tata plus dzieci) – napisała do nas pani Agnieszka.– Tłumy w sklepach, są codziennie jak przed świętami, nikt nie pilnuje, ile ludzi wchodzi. Ciężko się robi zakupy. Ogólnie żadnych obostrzeń w sklepach nie ma – powiadomiła pani Kamila.– Jeden drugiemu na plecach stoi, a kolejki na cały sklep – poskarżyła się też pani Marta na sytuację w marketach.– W Kauflandzie kolejki do kas ciągną się na pół sklepu. Jedni zachowują odstęp inni nie. A na parkingu Mrówki dziś po 15 wolne miejsca można było znaleźć dopiero pod myjnią. To duży sklep więc jak ludzie rozejdą się między półkami to tłumów nie widać, ale jak już się zejdą przy kasach – opisała zakupy w poniedziałek, 4 maja pani Iwona.– Może w marketach jest gorzej z ludźmi, nie wiem, nie byłam. Zakupy robiłam w D&D, więc spokój, mało ludzi na sklepie, a przy kasie wszyscy stali w dużej odległości – zauważyła pani Bogusława.Przypomnijmy, nie wszystkie osoby mogą mieć założone maseczki czy w inny sposób zakryte usta i nos. Są wyjątki.