Koronawirus w Nowej Soli. Luzowane obostrzenia. Kilka miejsc znów będzie czynnych. Ale najbliższa biblioteka aż w Bytomiu Odrzańskim

- Od 4 maja nowosolski Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej przy ulicy Kościuszki uruchamia działalność. Pracownik ośrodka będzie dzwonił do pacjenta w celu ustalenia terminu zabiegów zaległych. Zaleca się rejestrację telefoniczną w godzinach od 8.00 do 18.00 nr tel. 68 387 23 46 - poinformowała Ewa Batko, rzecznik prasowa urzędu miejskiego.

We wtorek, 5 maja dyrektorzy miejskich przedszkoli i żłobka w Nowej Soli mają przedstawić prezydentowi informacje na temat stanu przygotowań placówek do przyjęcia dzieci zgodnie z nowymi zasadami. - Mając na względzie rzecz najważniejszą – bezpieczeństwo najmłodszych nowosolan, ostateczną decyzję o terminie otworzenia żłobka miejskiego i miejskich przedszkoli podejmą dyrektorzy tych placówek - poinformował prezydent Jacek Milewski. Więcej o tym pisaliśmy w artykule: Kiedy będą otwarte miejskie przedszkola i żłobek w Nowej Soli? Było na ten temat spotkanie prezydenta miasta z dyrektorami placówek

Co jest czynne?

stadion miejski przy ul. 1 Maja

marina

orliki przy ul. Południowej, Botanicznej, Jana Pawła

boiska przy ul. Św. Barbar, Staszica, Matejki

Park Krasnala II: BMX Racing, skatepark, pumptrack, ścianki wspinaczkowe oraz pole minigolf.

Kiedy czynna biblioteka? W Bytomiu Odrzańskim od 5 maja

- Najbardziej biblioteki żal - piszą Czytelnicy portalu Nowa Sól Naszemiasto.pl. W poniedziałek, 4 maja nie było jeszcze decyzji w sprawie jej otwarcia.

Tymczasem stało się jasne, że w Bytomiu Odrzańskim taka placówka będzie czynna od 5 maja . "Jednak dla wspólnego bezpieczeństwa będziemy musieli zastosować się do nowych zasad korzystania z księgozbioru. Dziękujemy za wyrozumiałość" - podkreślili pracownicy biblioteki w komunikacie. W bibliotece będzie mógł przebywać jeden użytkownik - ograniczenie to wynika z powierzchni. Czytelnia będzie jeszcze zamknięta. Co szczególnie ważne, do czasu odwołania nie ma wolnego dostępu do księgozbioru. Książki podaje bibliotekarz.