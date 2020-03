Koronawirus w Lubuskiem. Pierwsze targowisko zostało zamknięte we Wschowie. Co z ryneczkami w Nowej Soli, Kożuchowie, Sławie?

Od dzisiaj, 13 marca przy ul. Garbarskiej 25 we Wschowie nieczynne jest targowisko. To decyzja burmistrza Wschowy Konrada Antkowiaka, który 12 marca wydał zarządzenie w tej sprawie. Targowisko zostało zamknięte do odwołania.

- Osoby prowadzące handel wbrew wprowadzonemu zakazowi podlegają karze grzywny do trzech tysięcy złotych - napisał burmistrz w zarządzeniu. Podstawą są przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

We Wschowie targowisko było czynne dwa razy w tygodniu.