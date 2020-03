Koronawirus w Lubuskiem. Od piątku, 20 marca Polregio ogranicza kursowanie pociągów w naszym województwie. Zmiany będą do 31 marca

Pociągi o godz. 6.21, 10.06 z Nowej Soli do Zielonej Góry od jutra nie pojadą. Nie będzie też kilku innych połączeń z i do Nowej Soli. Zmiany mają obowiązywać do 31 marca.

Spółka Polregio wyjaśnia, że wprowadza ograniczenia kursowania pociągów w związku z wdrożeniem nadzwyczajnych rządowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, w tym decyzją o zamknięciu m.in. wszystkich placówek oświatowych, placówek kultury w tym kin i teatrów.

Decyzja co do kurosowania pociagów w województwie lubuskim została podjęta w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, który jest organizatorem regionalnego transportu kolejowego w województwie. KORONAWIRUS W LUBUSKIEM. SYTUACJA W REGIONIE. BIEŻĄCE INFORMACJE RAPORT - Przed rozpoczęciem podróży prosimy o każdorazowe sprawdzenie rozkładu jazdy np. poprzez stronę internetową portalpasazera.pl i polregio.pl, a także o śledzenie informacji stacyjnych i wysłuchiwanie komunikatów wygłaszanych przez megafony - radzi zespół prasowy Polregio.

Za odwołane pociągi nie ma kursów zastępczej komunikacji autobusowej. Wykaz pociągów, które zostają odwołane od 20.03.2020 do 31.03.2020 r. Poc. 70335 Zbąszynek (14:24) – Rzepin (15:27) kursuje od poniedziałku do soboty ; odwołany 20-31.03,

Poc.70322 Rzepin (6:34) – Zbąszynek (7:36) kursuje od poniedziałku do piątku; Odwołany 20-31.03,

Poc.78501 Zielona Góra Gł. (8:54) – Szczecin Gł. (12:01) kursuje codziennie; Odwołany 20-31.03,

Poc. 87502 Szczecin Gł. (13:32) – Zielona Góra Gł. (16:34) kursuje codziennie; Odwołany 20-31.03,

Poc. 5830 Zielona Góra Gł. (6:33) – Frankfurt nad Odrą (7:53) kursuje codziennie; Odwołany na odc. Rzepin – Frankfurt nad Odrą 20-31.03,

Poc. 5836 Zielona Góra Gł. (10:18) – Frankfurt nad Odrą (11:39) kursuje codziennie; Odwołany 20-31.03,

Poc. 5848 Zielona Góra Gł. (16:29) – Frankfurt nad Odrą (17:53) kursuje codziennie; Odwołany na odc. Rzepin – Frankfurt nad Odrą 20-31.03,

Poc. 5831 Frankfurt nad Odrą (8:16) – Zielona Góra Gł. (9:47) kursuje codziennie; Odwołany 20-31.03,

Poc. 5837 Frankfurt nad Odrą (12:20) – Zielona Góra Gł. (13:46) kursuje codziennie; Odwołany na odc. Frankfurt nad Odrą – Rzepin 20-31.03,

Poc. 5849 Frankfurt nad Odrą (18:15) – Zielona Góra Gł. (19:35) kursuje codziennie; Odwołany na odc. Frankfurt nad Odrą – Rzepin 20-31.03,

Poc. 78603 Zielona Góra Gł. (5:10) – Szczecin Gł. (8:14) kursuje w poniedziałki i soboty; Odwołany na odcinku Zielona Góra Gł. – Rzepin 20-31.03,

Poc. 87504 Szczecin Gł. (19:02) – Zielona Góra Gł. (22:11) kursuje w piątki i niedziele; Odwołany na odcinku Rzepin – Zielona Góra Gł. 20-31.03,

Poc. 70725 Nowa Sól (22:24) – Rzepin (23:49) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 77332 Rzepin (4:10) – Nowa Sól () kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 70401 Nowa Sól (6:21) – Poznań Gł. (9:00) kursuje codziennie, odwołany na odcinku Nowa Sól – Zielona Góra Gł. 20-31.03,

Poc. 70403 Nowa Sól (10:06) – Poznań Gł. (12:44) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, odwołany na odcinku Nowa Sól – Zielona Góra Gł. 20-31.03,

Poc. 70407 Nowa Sól (13:42) – Poznań Gł. (16:21) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, odwołany na odcinku Nowa Sól – Zielona Góra Gł. 20-31.03,

Poc. 77475 Nowa Sól (19:28) – Zielona Góra Gł. (19:49), kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 79600 Poznań Gł. (7:11) – Nowa Sól (9:58) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, odwołany na odcinku Zielona Góra Gł. – Nowa Sól 20-31.03,

Poc. 79606 Poznań Gł. (10:50) – Nowa Sól (13:34) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, odwołany na odcinku Zielona Góra Gł. – Nowa Sól 20-31.03,

Poc. 79608 Poznań Gł. (16:36) – Nowa Sól (19:20) kursuje codziennie, odwołany na odcinku Zielona Góra Gł. – Nowa Sól 20-31.03,

Poc. 79610 Poznań Gł. (19:42) – Nowa Sól (22:14) kursuje codziennie, odwołany na odcinku Zielona Góra Gł. – Nowa Sól 20-31.03,

Poc. 77336 Zielona Góra Gł. (16:45) – Bytom Odrzański (17:13) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, odwołany 20-31.03,

Poc. 77339 Bytom Odrzański (17:40) – Zielona Góra Gł. (18:08) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, odwołany 20-31.03,

Poc. 67411 Wrocław Gł. (16:27) – Zielona Góra Gł. (18:55) kursuje w piątki, odwołany 20-31.03,

Poc. 76412 Zielona Góra Gł. (16:37) – Wrocław Gł. (19:06) kursuje w niedziele, odwołany 20-31.03,

Poc. 76333 Leszno (7:34) – Głogów (8:28) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 67332 Głogów (8:39) – Leszno (9:28) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 77883 Leszno (20:00) – Zielona Góra Gł. (22:14) kursuje w niedziele, Odwołany 20-31.03,

Poc. 77218 Zielona Góra Gł. (22:20) – Leszno (0:05) kursuje w niedziele, Odwołany 20-31.03,

Poc. 76343 Leszno (20:00) – Głogów (20:54) kursuje od poniedziałku do soboty, odwołany 20-31.03,

Poc. 67338 Głogów (21:39) – Leszno (22:27) kursuje od poniedziałku do soboty, odwołany 20-31.03,

Poc. 87532 Kostrzyn (8:04) – Poznań Gł. (11:21) kursuje codziennie, Odwołany na odcinku Krzyż – Poznań Gł. 20-31.03,

Poc. 88344 Kostrzyn (13:52) – Krzyż (15:25) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 87534 Kostrzyn (15:55) – Poznań Gł. (16:19) kursuje codziennie, Odwołany na odcinku Krzyż – Poznań Gł. 20-31.03,

Poc. 88350 Kostrzyn (21:06) – Krzyż (22:40) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 78533 Poznań Gł. (11:50) – Kostrzyn (15:25) kursuje codziennie, Odwołany na odcinku Poznań Gł. – Krzyż 20-31.03,

Poc. 80429 Krzyż (16:42) – Kostrzyn (18:25) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 78535 Poznań Gł. (20:07) – Kostrzyn (23:38) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 88204 Berlin Ostkreuz (18:38) – Gorzów Wlkp. (20:34) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5188 Gorzów Wlkp. (5:26) – Berlin Ostkreuz (7:36) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, odwołany 20-31.03,

Poc. 88239 Gorzów Wlkp . (8:18) – Berlin Ostkreuz (10:24) kursuje w soboty, niedziele, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5840 Żagań 5:38 – Forst (Lausitz) (6:27) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, odwołany 20-31.03,

Poc. 5844 Żagań 16:21 – Forst (Lausitz) (17:18) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, odwołany 20-31.03,

Poc. 5841 Forst (Lausitz) (6:51) – Żagań (7:39) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, odwołany 20-31.03,

Poc. 5845 Forst (Lausitz) (17:40) – Żagań (18:29) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, odwołany 20-31.03,

Poc. 76203 Zielona Góra Gł. (13:41) – Zgorzelec (16:01) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 67366/7 Goerlitz (17:07) – Zielona Góra Gł. (19:41) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 77371 Zielona Góra Gł. (14:40) – Żagań (15:50) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, odwołany 20-31.03,

Poc. 77373 Zielona Góra Gł. (21:30) – Żagań (22:40) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 77237/6 Żagań (6:05) – Zielona Góra Gł. (10:00) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, odwołany 20-31.03,

Poc. 77845/4 Żagań (8:50) – Zielona Góra Gł. (7:21) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5660 Zielona Góra Gł. (7:40) – Goerlitz (10:06) kursuje codziennie, odwołany na odcinku Zgorzelec – Goerlitz 20-31.03,

Poc. 5662 Zielona Góra Gł. (11:40) – Goerlitz (14:14) kursuje codziennie, odwołany na odcinku Zgorzelec – Goerlitz 20-31.03,

Poc. 5666 Zielona Góra Gł. (15:31) – Goerlitz (18:06) kursuje codziennie, odwołany na odcinku Zgorzelec – Goerlitz 20-31.03,

Poc. 5661 Goerlitz (9:07) – Zielona Góra Gł. (11:32) kursuje codziennie, odwołany na odcinku Zgorzelec – Goerlitz 20-31.03,

Poc. 5663 Goerlitz (11:07) – Zielona Góra Gł. (13:39) kursuje codziennie, odwołany na odcinku Zgorzelec – Goerlitz 20-31.03,

Poc. 78565/4 Zielona Góra Gł. (8:40) – Gorzów Wlkp. (11:21) kursuje od poniedziałku do soboty, odwołany tylko w soboty w okresie 20-31.03

Poc. 78570/1 Zielona Góra Gł. (17:55) – Gorzów Wlkp. (20:32) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 70523/2 Zielona Góra Gł. (21:15) – Zbąszynek (22:12) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, odwołany

20-31.03,

Poc. 87560/1 Gorzów Wlkp. (5:29) – Zielona Góra Gł. (8:06) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 87564/5 Gorzów Wlkp. (13:40) – Zielona Góra Gł. (16:17), kursuje od poniedziałku do soboty, odwołany tylko w soboty w okresie 20-31.03

Poc. 87408/9 Świnoujście (13:45) – Dobiegniew (15:40) – Poznań Gł. (17:58) kursuje w soboty, niedzielę i święta, odwołany 20-31.03,

Poc. 87303 Szczecin Gł. (14:10) – Dobiegniew (15:40) – Poznań Gł. (17:58) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, odwołany 20-31.03,

Poc. 88420 Szczecin Gł. (14:44) – Dobiegniew (16:55) – Krzyż (17:22) kursuje w piątki, odwołany 20-31.03,

Poc. 88403 Krzyż (5:40) – Dobiegniew (6:07) – Szczecin Gł. (8:05) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, odwołany 20-31.03,

Zmiany w sklepach. Czego się spodziewać?

Śluby tylko w wyjątkowych wypadkach. I to bez gości!

Koronawirus w sklepach. Płatność tylko kartą?

Specjalne strefy na poczcie i inne godziny otwarcia Odwołane pociągi uruchamiane wspólnie z NEB - Niederbarnimer Eisenbahn – niemieckim przewoźnikiem kolejowym Poc. 5150 Kostrzyn (4:02) – Berlin Ostkreuz (5:24) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5152 Kostrzyn (5:02) – Berlin Ostkreuz (6:24) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5154 Kostrzyn (6:02) – Berlin Ostkreuz (7:24) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5156 Kostrzyn (7:02) – Berlin Ostkreuz (8:24) kursuje od poniedziałku do piątku, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5186 Kostrzyn (7:09) – Berlin Ostkreuz (8:24) kursuje w soboty, niedziele, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5158 Kostrzyn (8:02) – Berlin Ostkreuz (9:24) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5160 Kostrzyn (9:09) – Berlin Ostkreuz (10:24) kursuje od poniedziałku do piątku, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5162 Kostrzyn (10:02) – Berlin Ostkreuz (11:24) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5164 Kostrzyn (11:09) – Berlin Ostkreuz (12:24) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5166 Kostrzyn (12:02) – Berlin Ostkreuz (13:24) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5168 Kostrzyn (13:09) – Berlin Ostkreuz (14:24) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. Poc. 5170 Kostrzyn (14:02) – Berlin Ostkreuz (15:24) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5192 Kostrzyn (15:05) – Berlin Ostkreuz (16:24) kursuje od poniedziałku do piątku, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5172 Kostrzyn (15:09) – Berlin Ostkreuz (16:24) kursuje w soboty, niedziele, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5174 Kostrzyn (16:02) – Berlin Ostkreuz (17:24) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5176 Kostrzyn (17:02) – Berlin Ostkreuz (18:24) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5178 Kostrzyn (18:09) – Berlin Ostkreuz (19:24) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5180 Kostrzyn (19:02) – Berlin Ostkreuz (20:24) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5182 Kostrzyn (20:05) – Berlin Ostkreuz (21:24) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5184 Kostrzyn (22:02) – Berlin Ostkreuz (23:24) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5151 Berlin Ostkreuz (5:38) – Kostrzyn (6:57) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5193 Berlin Ostkreuz (6:38) – Kostrzyn (7:47) kursuje w soboty, niedziele, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5153 Berlin Ostkreuz (6:38) – Kostrzyn (7:54) kursuje od poniedziałku do piątku, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5155 Berlin Ostkreuz (7:38) – Kostrzyn (8:57) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5157 Berlin Ostkreuz (8:38) – Kostrzyn (9:47) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5159 Berlin Ostkreuz (9:38) – Kostrzyn (10:57) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5161 Berlin Ostkreuz (10:38) – Kostrzyn (11:47) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5163 Berlin Ostkreuz (11:38) – Kostrzyn (12:57) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5165 Berlin Ostkreuz (12:38) – Kostrzyn (13:47) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5167 Berlin Ostkreuz (13:38) – Kostrzyn (14:57) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5189 Berlin Ostkreuz (14:38) – Kostrzyn (15:47) kursuje w soboty, niedziele, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5169 Berlin Ostkreuz (14:38) – Kostrzyn (15:50) kursuje od poniedziałku do piątku, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5171 Berlin Ostkreuz (15:38) – Kostrzyn (16:57) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5173 Berlin Ostkreuz (16:38) – Kostrzyn (17:50) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5175 Berlin Ostkreuz (17:38) – Kostrzyn (18:57) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5179 Berlin Ostkreuz (19:38) – Kostrzyn (20:57) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

Poc. 5181 Berlin Ostkreuz (20:38) – Kostrzyn (21:47) kursuje codziennie, Odwołany 20-31.03,

