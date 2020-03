Koronawirus. Szpital w Nowej Soli będzie telefonicznie informował pacjentów o tym, kiedy wznowione zostaną planowe przyjęcia i wizyty

Przed Wielospecjalistycznym Szpitalem SP ZOZ w Nowej Soli postawiona została specjalna śluza do wstępnej segregacji pacjentów. Od 3 marca obowiązuje zakaz odwiedzin osób przebywających tutaj na leczeniu. Osoby, które przywożą sprzęt ochronny dla pracowników, przekazują go w wejściu do szpitala, nie wchodzą do budynku. Przeniesiony został gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, do którego przed udaniem się należy, zadzwonić. Odwołane zostały wszelkie planowe przyjęcia. Wszystko po to, aby ustrzec przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

- W tym trudnym czasie zagrożenia epidemicznego w kraju zwracamy się do naszych pacjentów z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość - tymi słowami zaczyna się komunikat szpitala w sprawie odwołanych przyjęć. Lecznica apeluje, aby nie przychodzić po ustalenie nowego terminu.