Koniec roku szkolnego. Uczniowie zachwyceni, a starszym czasem żal, że te czasy dawno minęły. Zobaczcie jak wyglądali uczniowie z Nowej Soli

Zobaczcie, jak dorośli i bardzo dojrzali nowosolanie wyglądali, kiedy chodzili do szkoły. Czasy, od 1945 roku po rok 2000, bo takie ramy czasowe założył twórca facebookowej grupy Marek Grzelka, nie pozwalały na żadne ekstrawagancje w szkołach. A jednak te fartuszki coś w sobie mają. Zobaczcie galerię i wspominajcie, jak to kiedyś się ubierało do szkoły.

Białe kołnierzyki przypinane do fartuszków

To był pomysł naprawdę racjonalizatorski. Wiadomo, że ciemny kolor się nie brudzi, tak niektórzy sądzą do tej pory. A kołnierzyk był biały, więc brudził się bardziej. Wystarczyło go odpiąć od guziczków i w rękach mydłem przemyć i już było gotowe.

Kolory? Do wyboru od niebieskiego, przez granatowy do czarnego

Zdjęcia są czarno-białe, ale dobrze wiemy, że fartuszki mogły być co najwyżej jasnoniebieskie, a najczęściej granatowe, czasem czarne. Do kolorowego piątku jeszcze było w czasie daleko.

Wstyd był wtedy, kiedy zimą lub jesienią uczeń, spiesząc się do szkoły, zakładał kurtkę i biegł na lekcje. Dopiero w szatni albo nawet w klasie mogło się okazać, że zapomniał fartuszka.

A potem zaczęły się czasy, kiedy można było założyć ładniejszy sweterek albo sukienkę.