Koncert świąteczno-noworoczny w Nowosolskim Domu Kultury. Kto wystąpi i co w programie?

Koncert świąteczno-noworoczny w Nowosolskim Domu Kultury. Kto i kiedy wystąpi? Co w programie?

Bilety ogólnodostępne i dla zaszczepionych kosztują 30 zł, 20 zł - bilet ulgowy dla uczniów i studentów do 26 roku życia (po okazaniu ważnej legitymacji), 24 zł dla posiadaczy Nowosolskiej Karty Seniora.

Covid - 19. Ważne dla widzów NDK

30% miejsc na widowni jest powszechnie dostępne. Pozostałe przeznaczone są dla osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Przy kupnie biletów na miejsca dla osób zaszczepionych, przed wejściem do sali obsługa poprosi o okazanie Unijnego Certyfikatu COVID. Nie będziemy skanować ani gromadzić Państwa danych.

(W przypadku zakupu biletów online do każdego kupowanego biletu zostanie wygenerowany link do wypełnienia oświadczenia o posiadaniu Unijnego Certyfikatu COVID).