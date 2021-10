Koliberkomania ruszyła! Astra Nowa Sól zachwyciła kibiców! Znakomite rozpoczęcie sezonu. MKST Astra grała z Lęborkiem Trefl [Zdjęcia, wideo]

Wynikiem 3:0 zakończył się sobotni mecz MKST Astra Nowa Sól z drużyną Lębork Trefl. Widownia była pełna. Były bębny, szaliki i mnóstwo oklasków. A te były zasłużone dla nowosolskich zawodników, którzy w każdym secie błyskawicznie zdobywali przewagę. I tego spodziewali się nowosolanie, którzy przyszli obejrzeć pierwszy mecz w sezonie w hali przy ul Botanicznej.

Jeszcze przed sobotą prezydent Nowej Soli, wierny fan Koliberków, zapraszał mieszkańców na mecz słowami: "Rozpoczynamy wielki marsz po marzenia".

- To jest pierwszy krok, który wykonujemy, a jest ich 22 plus. To jest dopiero początek, ale ja się cieszę. To, co dzisiaj się wydarzyło w Nowej Soli, o tym trzeba powiedzieć „nareszcie” – komentował zaraz po meczu prezydent Nowej Soli Jacek Milewski. – Nareszcie jest siatkówka, są kibice, jest Koliberkomania i nareszcie możemy na żywo zobaczyć chłopaków, którzy wygrali. Dzisiaj przetarcie. Co dalej? Zobaczymy. Grupa ciężka, 22 mecze, czyli długi marsz przed nami. Idziemy, a w zasadzie, jak to kolibry, fruniemy po marzenia.