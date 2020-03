Kolejne osoby i instytucje w powiecie nowosolskim pomagają innym. Włączają się młodzież i dorośli, przedsiębiorcy i strażacy

"Jeśli w Waszym bliskim otoczeniu znajdują się osoby starsze potrzebujące ciepłego posiłku w tym ciężkim czasie poinformujcie nas o tym telefonicznie" - zachęcają pracownicy Pizzerii Mafia z Nowej Soli. Akcja ogłoszona w weekend już działa. - Tak dostajemy telefony że wskazaniem osób, które potrzebują takiej zupy. Są przypadki, kiedy są to osoby starsze i leżące. Dlatego bedzimy wozić takim osobom posiłki do odwołania - zapewniają pracownicy pizzerii. - Jeśli zajdzie potrzeba pozostajemy także do dyspozycji dla osób potrzebujących, w każdym możliwie bezpiecznym dla nas i naszych klientów aspekcie.

Pomoc od strażaków ochotników

- Jeśli boicie się wirusa a potrzebujecie pomocy, chętnie pójdziemy dla Was po zakupy lub do apteki - poinformowali strażacy z OSP w Otyniu. - Swoją pomoc kierujemy głównie do osób samotnych i starszych, które nie mają możliwości poproszenia o pomoc najbliższej rodziny! Mamy również nadzieję, że każdy z nas w miarę swoich możliwości włączy się w pomoc osobom starszym!

Nie panikujmy, ale bądźmy ostrożni!

Poddane numery telefonów to: 603 727 133; 662 223 253; 691 376 753; 669 606 848.