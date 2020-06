Kiosk meteorologiczny stał na rynku w Bytomiu Odrzańskim przed II wojną światową. Odkąd znowu się pojawił wzbudza zainteresowanie [ZDJĘCIA]

Kiosk meteorologiczny na rynku w Bytomiu Odrzańskim podaje aktualne dane pogodowe takie jak: temperatura, ciśnienie atmosferyczne, siła i kierunek wiatru. Można tutaj sprawdzić też prognozę pogody.

Kiosk na wzór przedwojennego

- Bardzo chciałem, żeby było coś nowoczesnego. Bo dobrze by było zostawić coś po tym pokoleniu - mówił na łamach Gazety Lubuskiej burmistrz Jacek Sauter. - Jeśli odtworzymy obiekty, które tu były w czasach niemieckich to nie będą one niczym nowym. Coraz częściej mówi się w sztuce rewitalizacji starych miast, że powinno się jednak jakąś własną pieczęć dla rozwoju miasta zostawić. Niestety nowoczesne projekty nas nie przekonały, wybraliśmy to, co tu już było.

Wzór dawnego kiosku otrzymał element nowoczesny - multimedia.

Kiosk postawiła firma z Nowej Soli

Zwycięzcę na koncepcję multimedialnego kiosku meteorologicznego udało się wyłonić dopiero w drugim konkursie. Pisaliśmy o tym na łamach Gazety Lubuskiej, kiedy komisja konkursowa z udziałem Powiatowego Konserwatora Zabytków wybrała propozycję, która wyglądem nawiązuje do kiosku przedwojennego. Zwycięzcą została pracownia architektoniczna z Wrocławia. Zadanie wykonała nowosolska firma budowlana.

Kiosk powstał w ramach projektu "Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III". Kosztował 135 tysięcy złotych.