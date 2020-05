Kilka radiowozów w małej wsi w powiecie nowosolskim wzbudziło spore zamieszanie. Co się stało?

Przed weekendem w piątek, 8 maja we wsi Jesionka odbyła się akcja policji nowosolskiej. Redakcję zawiadomił Czytelnik zaskoczony taką ilością samochodów policyjnych we wsi. Okazało się, że o sprawie napisał też lokalny profil na Facebooku.

- Sześć lub siedem policyjnych wozów na sygnale podjechało ok. godz.13.30. Zamknięta została główna brama hotelu. Po ok. pół godzinie samochody się rozjechały - czytamy w informacji profilu Jesionka i okolice/Ziemia Lubuska.

- Nigdy w naszej wsi nie było takiej akcji - przyznała jedna z mieszkanek.