Kierowcy z Nowej Soli, jutro trzeba będzie skrobać szyby! Ile będzie stopni w nocy z poniedziałku na wtorek?

Sprawdź, czy jutro w Nowej Soli trzeba będzie skrobać szyby. Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Według wskazań meteorologów, w nocy z poniedziałku na wtorek słupki rtęci powinny pokazać ok. -6°C. Spodziewana wilgotność powietrza w Nowej Soli to 85%, a prawdopodobieństwo opadów śniegu: 10%. Siła wiatru określana jest na 14 km/h. W konsekwencji w nocy z poniedziałku na wtorek niemal na pewno w Nowej Soli pojawią się oblodzenia.

Kierowców w Nowej Soli czeka skrobanie szyb we wtorek ranoWstań jutro kilka minut wcześniej, żeby zdążyć przygotować samochód do jazdy. Będzie trzeba skrobać szyby. Może to zająć dłuższą chwilę, więc ubierz ciepłe buty. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?

