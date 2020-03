Kiedy wróci handel na targowisko w Nowej Soli? W Kożuchowie handlowcy są zadowoleni, tam handel wrócił na soboty

– Decyzja o zamknięciu targowiska była bezzasadna. Przecież wiadomo, że robienie zakupów na wolnym powietrzu jest bezpieczniejsze niż w prywatnym 30-metrowym sklepiku, a i odstępy ludziom łatwiej byłoby zachować – zauważył pan Leszek. Sprawę opisaliśmy, kiedy zapadła decyzja i kiedy w obronie miejsc pracy i miejsca zaopatrywania w żywność bronił poseł PiS Jerzy Materna. Poseł złożył skargę do wojewody lubuskiego i do rady miejskiej w Nowej Soli. – Uznać należy, że takie poczynania godzą w podstawowe prawa mieszkańców. Dlatego wnoszę o pilne działania w celu natychmiastowego otwarcia targowiska – przyznał Jerzy Materna.

Podzielone opinie mieszkańców na temat zamykania targowiska

– To niech ten poseł rozda wszystkim handlującym na targu terminale kart, bo gotówką przenosi wirusa, a seniorom karty przedpłacone, żeby mogli płacić bezgotówkowo – zaproponował pan Paweł. Ludzie przychodzą dotykają towarów, których nie kupują. Jak zdezynfekować ten cały towar? A pan poseł to gdzie robi zakupy? Na targu czy w sklepiku?

– Jest tyle sklepów warzywnych – zauważył pan Ryszard. – Niech lepiej pan poseł zadba o starszych ludzi, żeby mieli lepszą opiekę, a nie uprawiał politykę.

Będę bronił tej decyzji jak niepodległości.

Tego samego dnia, kiedy odbyła się konferencja prasowa posła przy zamkniętym targowisku (20 marca) późnym po południem głos zabrał prezydent Nowej Soli, który w oficjalnym komunikacie zapowiedział, że będzie tej decyzji bronił jak niepodległości. – Od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego przyświeca mi cel minimalizacji zagrożenia. I tego będę się trzymał. Rozporządzenie ministra zdrowia o wprowadzeniu na terenie Naszego Kraju stanu zagrożenia epidemicznego zakazuje organizacji zgromadzeń powyżej 50 osób. Wypisz wymaluj sytuacja na naszym targowisku. Zdecydowana większość kupujących to seniorzy, a więc osoby z grupy podwyższonego ryzyka. Oczywiście rozumiem interes osób prowadzących działalność gospodarczą (sam przez wiele lat taką działalność prowadziłem), ale aby minimalizować ryzyko zakażenia podjąłem tę trudną decyzję – wyjaśnił prezydent.

We wtorek, 24 marca, kiedy wpłynęła do urzędu oficjalna skarga złożona przez posła Maternę, prezydent przyznał, że liczył na opamiętanie i powrót zdrowego rozsądku. „Szanowny Panie Pośle. Informuję Pana uprzejmie, że nie zmienię swojej decyzji i Targowisko Miejskie pozostanie zamknięte do czasu zakończenia walki Naszego Kraju z epidemią koronawirusa. Dla mnie zdrowie i życie Naszych Mieszkańców jest najważniejsze” – napisał na Facebooku (pisownia oryginalna).