Kiedy ruszy nabór do szkół średnich? Są wstępny daty, ale też bardzo ważna zmiana, ktora dotyczy absolwentów klas ósmych

Tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych będzie bardzo różnić się od tych z poprzednich lat. – Odbędzie się jeden nabór. Nie będzie tzw. naborów uzupełniających – przestrzega Sylwia Wojtasik odpowiedzialna w zarządzie powiatu nowosolskiego za oświatę.

W powiecie nowosolskim mamy 823 absolwentów klas ósmych. – Staramy się, aby jak najwięcej z tych uczniów wybrało nasze szkoły w powiecie. Co roku mamy też ok. 40-50 osób spoza powiatu. Zwykle łącznie w naszych szkołach do pierwszej klasy przychodzi ok. 900 uczniów – wyjaśnia Sylwia Wojtasik.

Będzie tylko jeden nabór. Trzeba dobrze wybrać szkołę Co jest najważniejsze i czym różni się tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych od zeszłego roku i poprzedniego? – Odbędzie się jeden nabór. Nie będzie tzw. naborów uzupełniających – przestrzega Sylwia Wojtasik odpowiedzialna w zarządzie powiatu za oświatę. – Ważne jest, że gdy składamy podanie, trzeba zaznaczyć jak najwięcej preferencji, nawet trzy – cztery. Preferencja to nie jest kierunek, to nie jest tak, że wchodzę na CKZiU i zaznaczam cztery kierunki. Chodzi o zaznaczenie różnych typów szkół.

Warto zaznaczyć, że żaden uczeń nie zostanie bez szkoły, bo jest obowiązek nauki, ale lepiej zaznaczyć podczas naboru kierunki, którymi dany uczeń się interesuje.

Nowy kierunek: technik przemysłu mody W planie jest utworzenie 30 oddziałów w nowosolskich szkołach ponadpodstawowych. Ostateczna liczba oddziałów będzie znana po zakończeniu naboru, zależy ona od zainteresowania uczniów.

Dyrektorzy proponowali kierunki po analizie roku poprzedniego. Robiliśmy też ankiety wśród uczniów, w jakich kierunkach chcą się uczyć. – Dyrektorzy proponowali kierunki po analizie roku poprzedniego. Robiliśmy też ankiety wśród uczniów, w jakich kierunkach chcą się uczyć. I tak powstała oferta naszych szkół – tłumaczy Sylwia Wojtasik.

W planie jest ponowna próba utworzenia technikum przemysłu mody w ZSP nr 2 „Nitki”. Ma to być powrót do tradycji tej szkoły

Na portalu starostwa powiatowego opublikowane zostały informacje ze wszystkich szkół w powiecie nowosolskim na temat proponowanych uczniom kierunków, sprawdź tutaj: Szkoły z powiatu nowosolskiego zapraszają uczniów

Daty naboru do szkół ponadpodstawowych Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje, aby nabór do szkół ponadpodstawowych odbył się od 15 czerwca do 4 sierpnia. 12 sierpnia ma być podana informacja, którzy uczniowie zakwalifikowali się do poszczególnych szkół. A 19 sierpnia mają być znane ostateczne listy przyjętych do szkół. Czy takie daty pozostaną, okaże się po konsultacjach, które prowadzi ministerstwo.