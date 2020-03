Kiedy odbędą się 44. Dni Ziemi Kożuchowskiej? Burmistrz ocenia, że decyzja jest pewna na 70 procent. Zobaczcie jak było rok temu

Dni Ziemi Kożuchowskiej i Turniej Rycerski odbywają się w kilku miejscach Kożuchowa co roku w maju. Na sesji rady miejskiej 26 marca radni zapytali burmistrza, czy w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem impreza się odbędzie.

Pytanie o tegoroczną edycję święta miasta padło w punkcie sprawy różne podczas sesji rady miejskiej. - Na dzisiaj decyzji jeszcze nie ma, ale na 70 proc. Dni Kożuchowa będą odwołane - odpowiedział burmistrz Paweł Jagasek. - Formuła przesunięcia nie sprawdzi się. Zatracimy harmonogram, który był przez wiele lat był w naszej gminie preferowany. Burmistrz podkreślił też, że jeśli jednego roku święto się nie odbędzie, to nic się nie stanie. - W przyszłym roku w maju oczywiście turniej rycerski w Kożuchowie się odbędzie - zapowiedział burmistrz.

Czy odbędą się inne planowane na ten rok imprezy w Kożuchowie

- Co do dalszych imprez to będziemy czekać na informacje jak będzie się sytuacja rozwijała. Czekamy - stwierdził Paweł Jagasek.

Burmistrz zabrał głos także w sprawie imprez planowanych na maj. - Pewnie uroczystości z okazji Święta Trzeciego Maja będą odwołane. Nie ma możliwości, aby jakiekolwiek uroczystości majowe się odbyły - powiedział burmistrz.