Kiedy będą otwarte przedszkola i żłobek w Nowej Soli? Było na ten temat spotkanie prezydenta miasta z dyrektorami placówek

- Od 6 maja chcemy dopuścić możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Ostateczne decyzje będą podejmowane każdorazowo w odniesieniu do każdego żłobka, przedszkola przez organy założycielskie - powiedział premier Mateusz Morawiecki na środowej konferencji prasowej.

Kiedy znów będą czynne żłobki i przedszkola?

- Ostateczne decyzje będą podejmowane każdorazowo w odniesieniu do każdego żłobka, przedszkola przez organy założycielskie. My to umożliwiamy i wytyczne ministra zdrowia będą jednocześnie określały warunki, na jakich to otwarcie będzie możliwe - zapowiedział Mateusz Morawiecki. Na razie wytycznych z resortu zdrowia, dotyczących przedszkoli nie ma. Więcej o tym pisaliśmy w artykule: Czy plan rządu dotyczy wszystkich dzieci?

Przedszkola miejskie i żłobek w Nowej Soli. Kiedy będą otwarte?

W czwartek, 30 kwietnia prezydent Jacek Milewski poinformował o spotkaniu z dyrektorami miejskich przedszkoli i żłobka. Po rozmowach jednak nie podano decydującej daty otwarcia. Pewne jest, że ruszyły przygotowania do ponownego uruchomienia placówek.